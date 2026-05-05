Kolombiya'da Kömür Madeninde Patlama: 9 İşçi Hayatını Kaybetti
KOLOMBİYA'nın Cundinamarca eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 işçi hayatını kaybetti.
Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı, ülkenin Cundinamarca eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 işçinin yaşamını yitirdiğini, 6 işçinin de yaralandığını açıkladı. Ajans, Sutatausa belediyesi sınırları içinde bulunan madenin yasal olarak işletildiğini belirterek, patlamanın gaz birikmesinden kaynaklandığını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı