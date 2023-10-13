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Kolombiya'da 190'dan Fazla Çocuğu Öldüren Seri Katil Hayatını Kaybetti

Ülkede 190'dan fazla çocuğu katlettiğini itiraf eden ve 835 yıl hapis cezasına çarptırılan Luis Alfredo Garavito'nun 66 yaşında öldüğü bildirildi. Garavito'nun son yıllarda tahliye edilmesi gündeme gelmiş ve ülkede tepki çekmişti.