Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu - Haberler

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Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu

Tanzanya'daki Kimaramisale köyünde yaşananlar, büyük korkuya neden oldu. Bu yılın başından beri, köydeki nehre düşen 6 kişinin timsah saldırısı sonucu ölmesi, yetkilileri harekete geçirdi.

Afrika ülkelerinin en sık yaşandığı sorunların başında gelen timsah saldırıları, yeniden etkisini artırmaya başladı. Doğu Afrika'daki Tanzanya'da Ocak'tan bu yana yaşananlar da büyük korkuya neden oldu.

Kimaramisale köyündeki nehirde bulunan timsahlar, ocak ve mart ayları arasında nehre düşen 6 kişiyi yedi. Yakınlarının ölmesi üzerine ayağa kalkan köylüler, yetkililere şikayette bulundu.

Timsah saldırılarının artmasının ardından Tanzanya hükümeti de devreye girdi. Hükümet yetkilileri, nehir kenarına güvenlik görevlileri yerleştirerek, vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.

Diğer yandan kısa süre içerisinde art arda meydana gelen timsah saldırılarının, halkın psikolojisini bozduğu belirtildi. Köylülerin, timsah saldırılarını konuşmaktan kaçındığı ifade edildi.

Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Tanzanya, Dünya, Haberler

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