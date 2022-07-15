Kishida: Suikasta kurban giden Shinzo Abe'ye devlet töreni yapılacak

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün basın açıklaması yaparak suikasta kurban giden Eski Başbakan Shinzo Abe için devlet cenaze töreni yapılacağını duyurdu. Devlet töreninin bu sonbaharda gerçekleştirileceği ifade edildi. Kishida ayrıca enerjiden Kovid-19'a kadar bir dizi açıklamalarda bulundu.

Başbakan Kishida bugün basına yaptığı açıklamada, Abe'nin yönetimde bulunduğu süre boyunca büyük Japonya depreminin yaralarının sarılması dahil ABD ile ilişkilerin geliştirilmesinde üstün hizmetler sunduğunu ifade etti. Kishida, bu sonbaharda eski Başbakan Abe için bir devlet cenaze töreni düzenleneceğini belirtti. Japonya Dışişleri Bakanlığı ise Abe'nin vefatıyla ilgili dünya liderlerinin mesajları dahil 1700'den fazla başsağlığı mesajı aldıklarını ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya