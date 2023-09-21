Kırgızistan'da Avrasya-Anti-Terör Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kırgızistan'da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye bazı ülkelerin katılımıyla 'Avrasya-Anti-Terör-2023' gerçekleştirildi. Tatbikatta, terörle mücadele operasyonları ve yönetim karargahının çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi.

Kırgızistan'da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye bazı ülkelerin katılımıyla "Avrasya-Anti-Terör-2023" gerçekleştirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinin organizasyonunda BDT üye devletlerin Terörle Mücadele Merkezi ve ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Yürütme Komitesinin desteğiyle tatbikatların son aşaması olan "Avrasya-Anti-Terör-2023" yapıldı.

Tatbikata, BDT üyesi devletler ve ŞİÖ üyesi Ermenistan, Belarus, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan ilgili güvenlik kurumlarının heyetleri katıldı.

Başkent Bişkek yakınlarında düzenlenen tatbikatta, Kırgızistan'dan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığına bağlı Cezaevi Hizmetleri ve Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, üç ayrı tesiste, rehinelerin kurtarılması, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sonrası alınan tedbirleri uygulamalı olarak gösterdi.

Tatbikatta, yönetim karargahının terörle mücadele operasyonunu planlama ve yönetme konusundaki çalışmalarının da uygulaması yapıldı.

Heyet başkanları, tatbikatın, BDT ve ŞİÖ ülkelerinin terörle mücadele potansiyelini güçlendirmeyi ve çabaları birleştirmeyi amaçlayan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi ve BDT üye devletlerin Terörle Mücadele Merkezi, dün başkent Bişkek'te terörizm ve aşırıcılıkla mücadele uluslararası konferansı düzenlemişti.