Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kent yoğun hava saldırısı altında

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun dün geceden itibaren kente yönelik yoğun hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yönelik yerel saatle 03.18'den itibaren başlattığı yoğun hava saldırılarının sürdüğünü kaydetti. Kliçko, kentin farklı bölgelerinde yangın çıktığını belirterek, "Saldırı sonucu Kiev'deki bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi farklı yapılar hasar gördü. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kliçko, saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 51 kişinin de yaralandığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı