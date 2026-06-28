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ABD'de şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin Kentucky eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi yaşamını yitirdi. Vali Beshear, bölge sakinlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Kentucky ve Indiana eyaletlerinin bazı bölgeleri için ani sel uyarısı yayımladı. Kentucky Valisi Andy Beshear, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, eyalette etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde Madison ve Jackson bölgelerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Eyalette 12 yolun sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini aktaran Beshear, bölge sakinlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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