Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

Doğayı koruma yasalarının en sıkı şekilde uygulandığı ülkelerden biri olan İspanya'da, çevreye zarar veren bir turist örnek niteliğinde bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Koruma altındaki bir milli parkta büyük bir kaya parçasını bilinçli şekilde vadiye yuvarlayan ve bu anları sosyal medyada paylaşan turiste tam 199 bin Euro para cezası verildi.

DİĞER YÜRÜYÜŞÇÜLERİ TEHLİKEYE ATTI

Yetkililer, bu hareketin yalnızca doğal yapıya zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda parkı ziyaret eden diğer yürüyüşçülerin ve bölgede yaşayan yabani hayvanların can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

"MİLLİ PARKLAR OYUN ALANI DEĞİLDİR"

İspanyol doğa koruma yetkilileri yaptıkları açıklamada, bu tür sorumsuz eylemlere karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını belirterek, "Milli parklar oyun alanı değildir. Doğaya zarar veren herkes, sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır" ifadelerine yer verdi.