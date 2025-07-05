Karaçi'de Çöken Binada Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Karaçi'de Çöken Binada Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi
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Pakistan'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı bir binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.

PAKİSTAN'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirilenlerini sayısını 16'ya çıktığı bildirildi. Yetkililer, dün 10, bugün ise 6 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bina enkazından 8 kişi kurtarılırken, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha bulunduğu tahmin edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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