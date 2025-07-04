Karaçi'de Bina Çöktü: 5 Ölü, 6 Yaralı

PAKİSTAN'ın Karaçi kentinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattığını belirtti.