Karaçi'de Bina Çöktü: 5 Ölü, 6 Yaralı
Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
PAKİSTAN'ın Karaçi kentinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya