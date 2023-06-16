Kanada, Ağrılı kardeşlerin kılıçlı kavgasını konuşuyor: Kanlar içinde kalan adam, caddede çıplak şekilde kaçtı

Kanada'nın Downsview bölgesinde korkunç bir olay meydana geldi. Türkiye'den Kanada'ya giden Ağrılı iki kardeş bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Ferhat Aydemir isimli şahıs kardeşine cadde ortasında kılıçla saldırarak ağır yaraladı.

KANLAR İÇİNDE KAÇTI

Kanlar içinde kalan şahıs, cadde ortasında çıplak şekilde kaçmaya başladı. Elinde kılıç ve sopa olan Aydemir ise kardeşini uzun süre takip etti. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavisinin ardından taburcu edilirken, o anlara ilişkin sosyal medyaya düşen görüntüler gündem oldu.

TORONTO POLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

26 yaşındaki Ferhat Aydemir, olaydan sonra Toronto polisi tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan Toronto polisi şu ifadeleri kullandı: "7 Haziran 2023 Çarşamba günü, saat 19:43 civarında polis ekipleri, Wilson Heights Bulvarı ve Reiner Yolu bölgesinde meydana gelen bir Silahlı Saldırı çağrısına acil olarak müdahale etti. Olayın iddialara göre şu şekilde gerçekleştiği belirlendi: İki kişi arasında bir tartışma başladı. Tartışma sırasında bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı adam, yardım çağırmak amacıyla olay yerinden kaçmaya başladı. Şüpheli, kendisini takip etmek amacıyla iki adet tahta benzeri bir silahla donanmış olarak yaralıyı takip etti. Polis ekipleri, kısa bir süre sonra zanlıyı yakaladı. İki tarafın birbirini tanıdığı tespit edildi. 26 yaşındaki Ferhat Aydemir isimli şüpheli, Toronto'dan tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ferhat Aydemir, geçtiğimiz hafta ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydemir, iki adet silahla saldırı, ağırlaştırılmış saldırı ve saldırı sonucu bedensel zarar suçlarından yargılanıyor.