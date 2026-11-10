Kamboçya'da gölete düşen okul servisinde 5 kız öğrenci öldü, 21 öğrenci yaralandı

Kamboçya'da gölete düşen okul servisinde 5 kız öğrenci öldü, 21 öğrenci yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kamboçya'nın Kandal eyaletinde sabah saatlerinde okul servisinin gölete düşmesi sonucu 5 kız öğrenci yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 21 öğrenci yaralandı. Otobüste 26 öğrenci bulunduğu belirtilirken, 31 yaşındaki servis şoförü gözaltına alındı.
KAMBOÇYA'da okul servisinin gölete düşmesi sonucu 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 21 öğrenci yaralandı.
Kamboçya'nın Kandal eyaletinde sabah saatlerinde okul servisinin gölete düştüğü bildirildi. Eyalet polisi, kazada otobüste 26 öğrenci bulunduğunu belirterek, 5 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü ağır 21 öğrencinin de yaralandığını kaydetti. Açıklamada, 31 yaşındaki servis şoförünün gözaltına alındığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı