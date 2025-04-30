Kalküta'da Otel Yangını: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

HİNDİSTAN'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 6 katlı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Kalküta'da 6 katlı bir otelde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin yangında hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yangının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.