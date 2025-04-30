Kalküta'da Otel Yangını: 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Hindistan'ın Kalküta şehrinde bir otelde çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alındı, soruşturma başlatıldı.
HİNDİSTAN'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 6 katlı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Kalküta'da 6 katlı bir otelde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin yangında hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yangının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya