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Kalküta'da Otel Yangını: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Kalküta'da Otel Yangını: 14 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Kalküta şehrinde bir otelde çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alındı, soruşturma başlatıldı.

HİNDİSTAN'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 6 katlı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Kalküta'da 6 katlı bir otelde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin yangında hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yangının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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