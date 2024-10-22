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Kafein Oranı Vücut Yağını ve Diyabet Riskini Etkiliyor

Kafein Oranı Vücut Yağını ve Diyabet Riskini Etkiliyor
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Yeni bir araştırma, kandaki kafein oranının vücut yağ miktarını etkileyebileceğini ve bunun tip 2 diyabet riskini belirleyebileceğini ortaya koydu. Yüksek kafein seviyelerinin, yağlanmayı ve diyabet riskini düşürebileceği gösterildi.

YENİ bir araştırma, kandaki kafein oranının vücut yağ miktarını etkileyebileceğini, bunun tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini belirleyebileceğini gösterdi.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü, Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi ve Imperial College London'dan araştırma ekibi, vücutta kafein oranının yüksek olmasının yağlanmayı ve tip 2 diyabet riskini düşürdüğünü gösterdi.

Kafein seviyeleri, BMI (vücut kitle indeksi) ve tip 2 diyabet riski arasında anlamlı bir bağlantı bulunurken, kandaki kafein miktarı ile atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar arasında herhangi bir ilişki ortaya çıkmadı.

Araştırmacılar, "Kısa vadeli denemeler, kafein alımının kilo ve yağ kütlesinde azalmaya yol açtığını gösterdi ancak kafein alımının uzun vadeli etkileri bilinmiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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