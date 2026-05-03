Japonya Başbakanı Sanae'den 'anayasa' açıklaması

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, anayasanın günün koşullarına göre düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, 'Anayasa Anma Günü' dolayısıyla anayasa değişikliğini destekleyenlerin toplantısına video mesaj gönderdi. Sanae, ülkenin temel yasası olan anayasanın 'zamanın gerekliliklerine uygun şekilde periyodik güncellenmesi gerektiğini' söyledi. Olası anayasa değişikliklerini kamuoyuna anlatacaklarını belirten Sanae, "Parlamentoda diğer partilerin desteğini alarak karar aşamasına yönelik tartışmaları ilerletmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı