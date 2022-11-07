İzlerken yürekler ağza geliyor! Kafası korkuluklara sıkışan bebek metrelerce yüksekte asılı kaldı

Çin'de, anne ve babası yanında olmayan bebeğin kafası demir korkuluklara sıkıştı. Metrelerce yükseklikte asılı kalan bebek, polis ve sağlık görevlisinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olayın oldukça yüksek bir binada meydana geldiği görülüyor. Son anda kurtarılan küçük bebeğe bir şey olmaması yüreklere su serpiyor.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Metrelerce yükseklikte asılı kalan ve büyük bir tehlike atlatan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.