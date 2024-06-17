İzlanda'da yine yanardağ patladı! Lavların metrelerce yükselişi kamerada

İzlanda'nın Reykjanes yarımadasında bulunan bir yanardağ dün volkanik bir hareketlilik sonucu patladı. Patlamayı izlemek için gelenlerin çektiği görüntülerse olayın korku dolu boyutunu gözler önüne serdi.

LAVLAR 50 METRE YÜKSELDİ

Son 5 aydır 5'inci defa patlayan yanardağ hakkında İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada lavların 50 metre yüksekliğe kadar ulaştığı ve yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda çukurlar oluştuğu belirtildi.

YANARDAĞLARI TURİZME ÇEVİRDİLER

Yanardağ patlamalarının çok sık yaşandığı ülkede bu durum aynı zamanda turizme geliri olarak da değerlendiriliyor.Dünyanın pek çok yerinden yanardağ patlamalarını izlemeye gelenler, ülkeye de ciddi bir ekonomik getiri sağlıyor.