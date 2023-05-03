İtfaiye ekipleri boruda sıkışan yavru tilkiyi kurtardı

İngiltere'nin Essex bölgesinde, yeraltındaki boruda sıkışan yavru bir tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekipleri dün, Colchester kentinde yeraltı borusunda bir tilkinin sıkıştığına dair gelen ihbar üzerine olay yerine geldi. Borunun içinden geçirilen kamera ile yavru tilkinin bulunduğu yeri tespit eden ekipler, yeri kazarak küçük tilkiyi sıkıştığı borudan çıkardı. Küçük tilki yavrusu, hayvan refahı için çalışan bir sivil toplum kuruluşuna verildi.