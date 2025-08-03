İtalya, Gazze'ye Havadan İnsani Yardım Gönderiyor

İtalya, Gazze'ye Havadan İnsani Yardım Gönderiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 9 Ağustos'tan itibaren Gazze'ye havadan insani yardım ulaştıracaklarını açıkladı. Öncelikle bir ekip bölgeye gönderilecek.

İTALYA Savunma Bakanı Guido Crosetto, 9 Ağustos'tan itibaren Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya başlayacaklarını bildirdi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze halkına temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması ve havadan bırakılması için askeri bir göreve onay verdiğini belirtti. Crosetto, öncelikle bir ekibin bölgeye gönderileceğini vurgulayarak, ekibin bölgedeki hazırlık faaliyetleri ve yerel makamlarla irtibatı üstleneceğini aktardı.

Bakan Crosetto, insani yardımların temini ve Ürdün'e ulaştırılması sürecinin tamamlanmasının ardından, Gazze'ye ilk havadan insani yardım malzemesi indirme operasyonunun 9 Ağustos'ta gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Devrim Özkan'dan olay yaratacak Lucas Torreira paylaşımı

Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı

Özel jetle Bodrum'a geldi, harcadığı para inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.