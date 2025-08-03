İtalya, Gazze'ye Havadan İnsani Yardım Gönderiyor

İTALYA Savunma Bakanı Guido Crosetto, 9 Ağustos'tan itibaren Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya başlayacaklarını bildirdi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze halkına temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması ve havadan bırakılması için askeri bir göreve onay verdiğini belirtti. Crosetto, öncelikle bir ekibin bölgeye gönderileceğini vurgulayarak, ekibin bölgedeki hazırlık faaliyetleri ve yerel makamlarla irtibatı üstleneceğini aktardı.

Bakan Crosetto, insani yardımların temini ve Ürdün'e ulaştırılması sürecinin tamamlanmasının ardından, Gazze'ye ilk havadan insani yardım malzemesi indirme operasyonunun 9 Ağustos'ta gerçekleştirilebileceğini kaydetti.