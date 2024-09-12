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İsviçre'de güzellik yarışması finalisti eşi tarafından öldürüldü

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İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen güzellik yarışmasının finalisti Kristina Joksimovic, eşi Thomas tarafından öldürüldü. Thomas'ın serbest bırakılma talebi reddedildi.

İSVİÇRE'DE güzellik yarışması finalisti Kristina Joksimovic (38), Şubat 2024'te eşi Thomas tarafından öldürüldü. Eşini öldürdüğünü kabul eden Thomas'ın (41) serbest bırakılması yönündeki talebin İsviçre Yüksek Federal Mahkemesi'nce reddedildiği belirtildi.

İsviçre'in Basel kentindeki Binningen ilçesinde Şubat 2024'te öldürülen güzellik yarışması finalisti Joksimovic'in eşi Thomas, eşini öldürdüğünü kabul ettikten sonra serbest bırakılmayı talep ettiği, bu talebin İsviçre Yüksek Federal Mahkemesi'nce reddedildiği ifade edildi. İsviçre medyasında yer alan habere göre Thomas, eşi Joksimovic'i öldürdükten sonra testere, bıçak ve bahçe makasıyla cesedini parçalara ayırdı ve parçaları blenderdan geçirdi. Thomas daha sonra bu parçaları kimyasalla eritti.

NEFSİ MÜDAFAA İDDİASI

İsviçre medyasından BZ Basel'in haberinde, Thomas'ın kendisine bıçakla saldırdığı için eşini öldürdüğü, bunun bir meşru müdafaa olduğunu iddia ettiği duyuruldu. Mahkeme, Joksimovic'in boğularak öldürüldüğüne hükmetti. Ayrıca Thomas'ın polise verdiği ilk ifadede Joksimovic'i 'ölü olarak bulduğunu' söylediği ve 'panik yaparak' cesedi parçaladığını söylediği aktarıldı.

Modellik yapan ve İsviçre'de düzenlenen güzellik yarışmasında finalist olan Joksimovic, 2017'de Thomas ile evlenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Güzellik Yarışması 3-sayfa İsviçre Güncel Dünya Basel

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