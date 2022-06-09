Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi - Haberler

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Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Issız bir yolda kadına şiddet uygulayan şahsı, yoldan geçen otobüsün içindekiler fark etti. Aşağı inen çok sayıda kişi, kadına şiddet uygulayan şahsı dövdü.

Dünya genelinde son dönemde artan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklenmişken, yoldan geçen otobüsteki duyarlı insanları yaptıkları sosyal medyada hayli ilgi gördü.

OTOBÜSÜ DURDURDULAR

Otobüs ilerlediği sırada yolun kenarında bir adamın, kadına şiddet uyguladığını görenler hemen aşağı indi. Daha sonra ise adamın üzerine doğru koşmaya başladı.

KADINI BIRAKIP ELİNE TAŞ ALDI

Bu sırada şiddet uyguladığı kadını bırakan şahıs, eline taş alıp karşısındakileri korkutmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Çok sayıda kişi, kadına şiddet uygulayan şahsı dövdü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Kadına şiddet Dünya Güncel Haberler

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