Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi - Haberler

Dünya genelinde son dönemde artan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklenmişken, yoldan geçen otobüsteki duyarlı insanları yaptıkları sosyal medyada hayli ilgi gördü.

OTOBÜSÜ DURDURDULAR

Otobüs ilerlediği sırada yolun kenarında bir adamın, kadına şiddet uyguladığını görenler hemen aşağı indi. Daha sonra ise adamın üzerine doğru koşmaya başladı.

KADINI BIRAKIP ELİNE TAŞ ALDI

Bu sırada şiddet uyguladığı kadını bırakan şahıs, eline taş alıp karşısındakileri korkutmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Çok sayıda kişi, kadına şiddet uygulayan şahsı dövdü.