"İcabına bakacağız" diyen İsrail, Yemen'i vurdu

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanı ile Hudeyde kentine saldırdı. Hava saldırılarında birkaç noktanın bombalandığı belirtildi.

İSRAİL, SANA VE HUDEYDE'Yİ VURDU

Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Sana ve Hudeyde kentlerine düzenlediği saldırıların ABD'nin bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

HAVALİMANINI HEDEF ALDILAR

Haberde, İsrail jetlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki ana pisti, kontrol kulesini ve uçakları hedef aldığı aktarıldı. Hudeyde kentinde ise İsrail'in Haziz elektrik santralini, Hudeyde Limanı'nı ve petrol rafinerilerini vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Yemen yerel basınında yer alan haberlerde de İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Sana'da birkaç noktayı bombaladığı ifade edildi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin televizyon konuşması yaptığı sırada Sana'ya ağır bombardımanın olduğu vurgulanan haberde, İsrail savaş uçaklarının özellikle de Uluslararası Sana Havalimanı'nı ve Sana'daki ed-Deylemi Hava Üssü'nü hedef aldığı kaydedildi.

"HUSİLERİN LİDERLERİNİN DE İCABINA BAKACAĞIZ"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yerel medyaya yaptığı açıklamada Husilere mesaj gönderdi. Katz, "Nasıl Gazze'de Sinwar'ın, Tahran'da Haniye'nin ve Beyrut'ta Nasrallah'ın icabına baktıysak, Sanaa'da ya da Yemen'in herhangi bir yerinde Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız" dedi. Husilere karşı harekete geçeceklerini söyleyen Katz, "Hudeyde ya da Sana'da Husi terörüne kim sponsor olursa bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

HUSİLER:İSRAİL'DE ASKERİ BİR HEDEFİ SÜPERSONİK FÜZEYLE VURDUK

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri noktayı hedef aldıklarını bildirdi. Söz konusu hedefi "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzelye vurduklarını paylaşan Seri, operasyonun başarıyla tamamlandığını dile getirdi. Filistin direnişine destek amaçlı İsrail'e yönelik saldırılarının durmayacağını yineleyen Seri, Gazze'ye saldırılar duruncaya kadar ve abluka kalkana dek, bunu sürdüreceklerini kaydetti. Yahya Seri, dün de sesten hızlı balistik bir füzeyle, İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentinde bulunan askeri bir hedefi başarıyla vurduklarını açıklamıştı. İsrail devlet televizyonu KAN ise konuyla ilgili haberinde, Yemen'den atıldığı belirtilen bir füzeden dolayı Tel Aviv'de sığınaklara hızla girmeye çalışan 9 kişinin yaralandığını duyurdu. KAN, iki günde, sabah saatlerinde yaşanan saldırıda balistik füzenin İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğünü paylaştı. Televizyon kanalı, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 4. kez, "siyasi düzeyde, Yemen'e yönelik yeni bir saldırının ele alındığını" da aktardı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim son günlerde giderek artıyor. Husiler, en son bu sabah İsrail'in orta kesimine yönelik balistik füzeyle saldırı girişiminde bulunmuştu. İsrail ordusu, söz konusu füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu, 19 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.