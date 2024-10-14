İsrail ve UNIFIL Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Güney Lübnan'daki BM Barış Gücü, İsrail tanklarının Pazar sabahı bir mevzilerine zorla girdiğini duyururken, İsrail'in kuzeyine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 60'tan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'deki gönüllü acil müdahale kuruluşu United Hatzalah'tan yapılan açıklamada, yaralıların durumunun ağırdan, orta dereceye kadar değiştiği ve hepsinin ambulans ve helikopterlerle bölgedeki beş hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Binyamina bölgesindeki saldırının sorumluluğunu Hizbullah üstlendi ve bölgede İsrail Ordusu'nun Hayfa ve Tel Aviv'de üslü Golani Tugayına ait bir eğitim kampının hedef alındığını duyurdu.

Bu arada, BM'nin Lübnan'daki Barış Gücü UNIFIL, iki İsrail tankının İsrail sınırı yakınlarındaki Ramyah mevzisinin ana kapısını tahrip ettiğini ve ışıkların söndürülmesini istemek için "zorla mevziye girdiklerini" ifade etti.

İki saat kadar sonra da yakında ateş açıldığını ve kampa giren dumanın 15 Barış Gücü askerinde deride tahriş ve mide sorunları yarattığı kaydedildi.

İsrail Ordusu ise olayların farklı geliştiğini iddia etti ve bir tanksavar füzesiyle yaralanan askerleri tahliye etmek için UNIFIL mevzisine girildiği savunuldu.

Askerlerden birinin "ağır yaralandığı" diğerlerinin durumunun ise hafif olduğu ifade edildi.

Olay sırasında tahliye için bir duman perdesi yaratıldığı, UNIFIL ile "sürekli temas halinde olunduğu" ve İsrail Ordusu'nun faaliyetlerinden "UNIFIL'e karşı bir tehdit oluşmadığı" savunuldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, barış gücüne yönelik herhangi bir saldırıın "savaş suçu oluşturabileceğini" belirtti ve "UNIFIL personeli ve alanları asla hedef alımamalı" diye konuştu.

Daha önce de İsrail güçlerinin saldırılarında UNIFIL askerlerinin yaralandığı olaylar yaşanmıştı.

İsrail, sık sık BM güçlerinin çatışma yaşanan yerlerden çıkması çağrısında bulunuyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumartesi günkü video mesajında UNIFIL güçlerinin "derhal zarar görebilecekleri yerlerden" çekilmesini istemiş ve bölgedeki varlıklarının BM güçlerini "Hizbullah'ın rehineleri" haline getirdiğini savunmuştu.

UNIFIL henüz bu taleplere yanıt vermedi.

İsrail UNIFIL askerlerinin yaralandığı daha önceki olaylardan sonra uluslararası alanda kınanmıştı ve İsrail Ordusu bazı durumlarda BM mevzilerine doğru ateş açıldığını kabul etmişti.

UNIFIL de açıklamasında "Son günlerde dördüncü kez İsrail Ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ve mülklerinin güvenliğini teminat altına almak zorunluluklarını hatırlatıyoruz" denildi.

UNIFIL ayrıca İsrail askerlerinin, Cumartesi günü yine sınır yakınlarında Meis El Cebel'de "kritik" bir lojistik harekatını engellediğini duyurdu. İsrail Ordusu ise bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

Lübnan'da 50 ülkeden 10 bin barış gücü askeri ve 800 sivil görev yapıyor.

1978'den bu yana Litani Nehri ve Lübnan ile İsrail arasında "Mavi hat" diye bilinen BM'nin tanıdığı sınırda devriye geziyorlar.

İsrail daha önce UNIFIL'den 5 kilometre kuzeye çekilmesini istemişti. Pazar günkü olaylardan önce toplam beş barış gücü askeri yaralanmıştı.