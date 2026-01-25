İsrail Genelkurmay Başkanı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı İsrail'de Görüştü

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, İsrail'de görüştü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'i ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, "Bu görüşme, komutanlar arasındaki ilişkinin bir başka ifadesi olup, İsrail ile ABD orduları arasındaki yakın stratejik ilişkiyi güçlendirme ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğini pekiştirme yolunda atılan ilave bir adımdır" denildi.