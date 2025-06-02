İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye Saldırı Talimatı Verdi

İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye Saldırı Talimatı Verdi
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya Gazze'ye yönelik havadan, karadan ve denizden saldırılara devam edilmesi talimatını verdi.

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, orduya Gazze'ye yönelik saldırıların havadan, karadan ve denizden her türlü araç kullanılarak devam edilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de çok güçlü saldırılar düzenlediğini belirtti. Katz, İsrail ordusuna herhangi bir müzakereye bakmaksızın tüm hedeflere karşı ilerleme ve Gazze'ye havadan, karadan ve denizden her türlü aracı kullanarak saldırma talimatı verdiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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