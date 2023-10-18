İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların devam ettiği Gazze Şeridi'ne İsrail savaş uçakları gece-gündüz saldırılar düzenliyor. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

- İsrail, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor

GAZZE - İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail savaş uçakları, gece-gündüz Gazze Şeridi'ni vurmayı sürdürüyor. İsrail, gün içerisinde Cebeliye Mülteci Kampı, Nuseyrat Mülteci Kampı, Han Yunus ve Refah'ta birçok noktayı bombalarken, saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda bugüne kadar toplam 3 bin 478 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 65 kişi de yaralandı. Dün akşam saatlerinde İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu 471 kişi hayatını kaybetmişti.