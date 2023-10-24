Ölü halde hastaneye getirilen annesinin karnından sağ çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinli hamile annenin karnındaki bebek, Nasır Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından kurtarıldı.

ÖLEN ANNESİNİN KARNINDAN SAĞ ÇIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı, yüzlerce yaralı var. Hastaneler yokluk içerisinde yaralılara müdahale etmeye çalışırken, bölgeden gelen bir görüntü tüyleri diken diken etti. Saldırılarda hayatını kaybeden bir kadının bebeği, anne karnından sağ çıktı.

"ŞU ANDA KÜVÖZDE OKSİJENE BAĞLI"

Hastanenin yeni doğan ünitesi doktorlarından Esad en-Nevaciha yaptığı açıklamada, "Ranim Hicazi adlı hamile bir kadının ölü olarak Nasır Hastanesi'ne getirildi. Sağlık personeli tarafından annenin karnından fetüs çıkarıldı ve canlı olduğu tespit edildi. Hemen teslim aldık, hayata döndürdük ve gereğini yaptık. Şu anda kuvözde oksijene bağlı" ifadelerini kullandı.