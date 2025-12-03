Haberler

İsrail'den 'Refah Sınır Kapısı' açıklaması

Güncelleme:
İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı tek yönlü olarak Gazze'den Mısır'a geçişler için açacağını duyurdu. Karar, ateşkes anlaşması ve siyasi irade doğrultusunda alındı.

İSRAİL'in, Refah Sınır Kapısı'nı, tek yönlü olarak Gazze'den Mısır'a çıkışlar için açacağı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yardım girişini denetleyen birimi COGAT, 'ateşkes anlaşması ve siyasi iradeden gelen emirler doğrultusunda' ordunun ilerleyen günlerde Refah Sınır Kapısı'nı tek yönlü şekilde, Gazze'den Mısır'a çıkış için açacağını duyurdu. COGAT, Mısır ile koordinasyon halinde İsrail'in güvenlik onayını aldıktan sonra, Filistinlilerin Refah'tan Mısır'a geçebileceğini ve sınırda Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı AB Sınır Yardım Misyonu'nun görev yapacağını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

