İsrail Ordusu Suriye'de Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusu Suriye'nin Şam, Hama ve Humus şehirlerinde askeri ve altyapı hedeflerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin (IDF) Türkçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Hama ve T4 askeri üslerinin ve Şam bölgesinde kalan "diğer askeri altyapıların" hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada İsrail güçlerinin "İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla operasyonlarına devam edeceği" vurgulandı.

Jerusalem Post gazetesine konuşan bir İsrailli yetkili, Suriye'deki hava saldırılarının " Türkiye'ye bir mesaj vermek" için düzenlendiğini söyledi.

Yetkili, Türkiye'ye verilen mesajı şu ifadelerle açıkladı:

"Suriye'de askeri üs kurma ve İsrail'in ülkenin semalarındaki faaliyetlerine müdahale etme."

Ankara ve Şam arasında Suriye ordusunun yeniden inşası, askeri ekipman ve eğitim verilmesi gibi unsurlar görüşülüyor.

Türkiye'nin Suriye topraklarında askeri üsler kurması ihtimali de iki başkent arasında masaya yatırılan başlıklar arasında.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının Şam bölgesindeki bir bilimsel araştırma binasını hedef aldığını yazdı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan da saldırılara ilişkin yazılı açıklama geldi.

Saldırıların kınandığı açıklamada Hama Askeri Havalimanı'nın neredeyse tamamen yok olduğu belirtildi ve "onlarca sivil ve askeri personelin yaralandığı" ifade edildi.

Uluslararası topluluğa İsrail'e saldırıları durdurması için baskı çağrısı yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'nin 14 yıllık savaşın ardından yeniden inşa için çabaladığı böyle bir dönemde tekrar eden bu saldırılar ülkede şiddeti normalleştirmek, toparlanma çabalarını baltalamak ve bir cezasızlık kültürü yerleştirmek için İsrail tarafından yürütülen net stratejinin parçasıdır."

Güneyde çatışmalar

Hava saldırılarının yanı sıra Suriye'nin güneyindeki Dara bölgesinde de İsrail güçleri ve silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

Suriyeli yerel yetkililer, çatışmada İsrail güçlerinin hiç olmadığı kadar Suriye topraklarına girdiğini ve bombardımanda dokuz sivilin öldürüldüğünü söyledi.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Suriye'nin saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki Golan Tepeleri dahil toplam 1200 kilometrekarelik bölgeyi ele geçirdi.

Aralık 2024'te Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail güçleri Golan Tepeleri yakınındaki askerden arındırılmış tampon bölgeyi ve Suriye topraklarındaki bir dizi diğer noktayı da ele geçirdi.

İsrail Ordusu'ndan çatışmalara dair yapılan açıklamada İsrail askerlerinin bölgede mühimmat ele geçirdiği ve "terör altyapılarını" imha ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güney Suriye'de mühimmat bulunması İsrail Devleti için bir tehdit oluşturmaktadır.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'de askeri bir tehdidin oluşmasına izin vermeyecek ve bu tehditlere karşı kararlılıkla hareket edecektir."

İsrail yıllardır Suriye'de askeri hedefler olarak nitelendirdiği noktalara hava saldırıları düzenliyor.

Beşar Esad döneminde bu saldırılar İran üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a silah sevkiyatı yapan milis güçleri hedef alıyordu.

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