Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordu içinde yaşanan büyük personel krizine dikkat çekerek, çözüm bulunmadığı takdirde ordunun çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Başbakan Netanyahu, zorunlu askerlik yasası ve askerlik süresinin uzatılmasını gündeme getireceklerini duyurdu.

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek, "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek" dedi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara ordunun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çok cepheli çatışmalar ve artan operasyonel yük nedeniyle ordunun asker açığının tehlikeli boyutlara ulaştığını vurgulayan Zamir, "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu kendi içinde çökecek. Yakın zamanda İsrail ordusu rutin görevlerine dahi hazır olamayacak ve yedek asker sistemi buna dayanamayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan detaylarda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabine toplantısındaki bu uyarılara verdiği yanıta da dikkat çekildi. Netanyahu'nun, Genelkurmay Başkanı Zamir'in ifadeleri üzerine söz alarak; Yahudiler için kutsal kabul edilen Hamursuz (Pesah) Bayramı'nın bitimiyle birlikte zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin uzatılması konularını gündeme taşıyacaklarını belirttiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte 'ters ilişki' cinayetinde kadının savunması

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Süper Lig'e koşan Amedspor'a FIFA'dan şok ceza

Süper Lig'e koşan Amedspor'a şok ceza
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!