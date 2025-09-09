Haberler

İsrail Ordusu'ndan Suriye'ye Hava Saldırısı

İsrail Ordusu'ndan Suriye'ye Hava Saldırısı
Güncelleme:
İsrail ordusu, Suriye'nin Humus ve Lazkiye kentlerine hava saldırısı düzenledi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıların ülkenin egemenliğine ve bölgesel istikrara tehdit oluşturduğunu belirtti.

İSRAİL ordusu, Suriye'nin Humus ve Lazkiye kentlerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus kenti ile sahil bölgesinde yer alan Lazkiye kentine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların Suriye'nin egemenliğine yönelik ağır bir ihlal ve ülkenin güvenliği ile bölgesel istikrarına doğrudan bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca, bu eylemlerin İsrail'in Suriye topraklarına karşı sürdürdüğü saldırgan tırmanışların bir parçası olduğunun altı çizildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
