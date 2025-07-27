İsrail Ordusu, Gazze'ye Yardım Götüren Gemiyi Durdurdu
İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştıran Handala gemisine müdahale etti. Gemide bulunan aktivistler, telefonlarını denize atarak yardım çağrısında bulundu.
İSRAİL ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan Handala gemisine müdahale ettiği duyuruldu.
İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla İtalya'dan 21 aktivistle 20 Temmuz'da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Handala gemisine İsrail ordusu tarafından müdahale edildi.
Gemideki Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu geldi. Telefonlarımızı denize atıyoruz. Yakında görüşmek üzere. Soykırımı durdurun" ifadelerini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail donanmasının Handala gemisinin 'İsrail kara sularına yasa dışı şekilde girmesini engellediği' belirtilerek, geminin kıyıya çekildiği bildirildi.