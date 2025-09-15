İsrail Ordusu Gazze'nin En Yüksek Binasını Vurdu

İSRAİL ordusunun, Gazze'nin en yüksek binası olan Al-Ghifari gökdelenini vurduğu bildirildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef aldığı belirtildi. İsrail ordusu, son olarak Gazze'nin en yüksek binası olan Al-Ghifari gökdelenini vurdu. İsrail ordusundan bir sözcünün, yaklaşık bir saat önce Gazze'deki en yüksek bina olan Al-Gifari gökdeleninin boşaltılması için askeri emir yayınladığı kaydedildi.