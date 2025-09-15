Haberler

İsrail Ordusu Gazze'nin En Yüksek Binasını Vurdu

İsrail Ordusu Gazze'nin En Yüksek Binasını Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze'deki Al-Ghifari gökdelenini hedef alarak Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Savaş uçaklarının saldırısı öncesinde binanın boşaltılması için askeri emir verildi.

İSRAİL ordusunun, Gazze'nin en yüksek binası olan Al-Ghifari gökdelenini vurduğu bildirildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef aldığı belirtildi. İsrail ordusu, son olarak Gazze'nin en yüksek binası olan Al-Ghifari gökdelenini vurdu. İsrail ordusundan bir sözcünün, yaklaşık bir saat önce Gazze'deki en yüksek bina olan Al-Gifari gökdeleninin boşaltılması için askeri emir yayınladığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti binasındaki eyleme sert müdahale! 3 polis görevinden oldu

AK Parti binasındaki eyleme sert müdahale! 3 polis görevinden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.