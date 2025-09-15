İsrail Ordusu Gazze'nin En Yüksek Binasını Vurdu
İsrail ordusunun, Gazze'deki Al-Ghifari gökdelenini hedef alarak Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Savaş uçaklarının saldırısı öncesinde binanın boşaltılması için askeri emir verildi.
İSRAİL ordusunun, Gazze'nin en yüksek binası olan Al-Ghifari gökdelenini vurduğu bildirildi.
İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef aldığı belirtildi. İsrail ordusu, son olarak Gazze'nin en yüksek binası olan Al-Ghifari gökdelenini vurdu. İsrail ordusundan bir sözcünün, yaklaşık bir saat önce Gazze'deki en yüksek bina olan Al-Gifari gökdeleninin boşaltılması için askeri emir yayınladığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya