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İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin yakınlarındaki bir Filistin beldesine tanklarla baskın düzenledi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, baskın sırasında çevreye otomatik silahlarla rastgele ateş açıldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine tanklarla baskın düzenledi.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail tankları Cenin yakınlarındaki Barkın Vadisi beldesine girerek çevreye otomatik silahlarla rastgele ateş açtı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi

ÇOCUKLAR TANKLARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmazken, aktivistler sosyal medyada Filistinli çocukların İsrail tanklarına taş attığı görüntüleri yayımladı.

2002'DEN BU YANA İLK KEZ

Öte yandan işgalci İsrail, 2002'den bu yana ilk kez 23 Şubat 2025'te tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na operasyon düzenledi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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