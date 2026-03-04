İsrail 'İran helikopterini vurduk' dedi, gerçek çok başka çıktı

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş 5. günde sürerken İsrail ordusunun paylaştığı bir saldırı görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu. İsrail ordusu, İran'a ait bir Mi-17 helikopterinin vurulduğunu gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

İNCELEMEDE ŞOKE EDEN SONUÇ

Ancak görüntüler kısa sürede açık kaynak istihbarat (OSINT) uzmanları tarafından incelendi. Yapılan analizlerde vurulduğu belirtilen hedefin gerçek bir helikopter olmadığı, yere çizilmiş bir helikopter silüeti olduğu ortaya çıktı.

YANILTMAK İÇİN Mİ ÇİZİLDİ?

Uzmanlar, söz konusu silüetin askeri operasyonlarda kullanılan yanıltma (decoy) yöntemi kapsamında hazırlanmış olabileceğini değerlendiriyor. Bu tür yöntemler, düşman hava saldırılarını yanıltmak ve gerçek askeri unsurları korumak amacıyla sıkça kullanılıyor.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, İsrail ordusundan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Gelişme, savaş sırasında paylaşılan görüntülerin doğruluğu ve propaganda savaşlarıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.