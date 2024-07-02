İsrail'in yoğun saldırıları sonrası Filistinliler, Gazze'nin ikinci büyük şehri olan Han Yunus'tan ayrılmaya başladı

İsrail'in tahliye uyarısı üzerine Filistinliler, Gazze'nin ikinci büyük şehri olan Han Yunus'un doğusundaki bölgelerden kaçmaya başladı. Gece boyunca ve sabah saatlerinde Han Yunus ve çevresinde birçok İsrail saldırısı gerçekleşti. Tıbbi kaynaklar ve Filistin Kızılayı, sekiz kişinin öldüğünü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

HASTANELER TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Avrupa Gazze Hastanesi'ndeki hastalar ve sağlık personeli de tahliye ediliyor. Gazze'deki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, hastanenin boşaltılmasını istedi. Ancak, İsrail ordusu hastane için resmi bir tahliye emri vermedi. Kızıl Haç, hastaların başka bir hastaneye transferine yardımcı oldu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) yetkili Louise Wateridge, insanların tekrar evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından nereye gidebileceklerini sordu. "Bu bölgede, insanlar zaten Rafah askeri operasyonundan sonra ciddi şekilde hasar görmüş binalarda hayatta kalmaya çalışıyordu," dedi.

Han Yunus'un büyük bir kısmı, bu yılın başlarında Hamas'a karşı gerçekleştirilen İsrail saldırısında büyük hasar gördü.