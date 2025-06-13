İsrail'in Saldırıları Sonrası Kum'daki Cemkeran Camii'ne Kırmızı Bayrak Çekildi
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası, Şii'lerin kutsal mekanı Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne 'intikam' sembolü olarak kırmızı bayrak asıldı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne 'intikam' sembolü kırmızı bayrak çekildi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Şii'lerin kutsal mekanı Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne 'intikam' sembolü kırmızı bayrak çekildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya