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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Ölü, 13 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Ölü, 13 Yaralı
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 13 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'a geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediğini ifade etti. Lübnanlı yetkililer, ülkenin güneyine düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Bugün güney Lübnan'daki Ayn Kana kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında üç kişi öldü ve on üç kişi yaralandı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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