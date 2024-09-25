İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Ölü, 13 Yaralı

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 13 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'a geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediğini ifade etti. Lübnanlı yetkililer, ülkenin güneyine düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Bugün güney Lübnan'daki Ayn Kana kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında üç kişi öldü ve on üç kişi yaralandı" dedi.