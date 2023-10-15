İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ekmek krizi yaşanıyor

İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde halk, yaşanan gıda sıkıntısı nedeniyle ekmek alabilmek için kısıtlı şekilde hizmet verebilen birkaç fırının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde halk, yaşanan gıda sıkıntısı nedeniyle ekmek alabilmek için kısıtlı şekilde hizmet verebilen birkaç fırının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in bölgeye yönelik 9 gündür devam eden saldırılarının yanı sıra elektrik ve su kesintileri, gıda tedarikinin sağlanamaması nedeniyle ekmek kriziyle karşı karşıya.

Her kısıtlamanın bir diğeriyle bağlantılı olduğu, elektrik kesintisi nedeniyle değirmenlerin çalışmadığı ve unun üretilemediği Gazze'de, ekmeğin temel malzemesi un da kısıtlı miktarda bulunuyor.

Un olmaması nedeniyle bölgede pek çok fırın kepenk kapatırken ekmek yapabilen sadece birkaç fırın hizmet veriyor.

Ancak burada da Filistinliler, ailelerine yetecek kadar ekmek alamıyor.

Fırıncılar, her ailenin ekmek alabilmesi için bir kişiye yaklaşık bir kilogram gelen ekmek paketinden sadece bir tane veriyor.

İsmini vermek istemeyen bir fırın sahibi, AA muhabirine Gazze Şeridi'nde un bulunamadığı için durumun daha da kötüleştiğini söyledi.

Filistinli fırın sahibi, "Yüzlerce Gazzeli bir parça ekmek alabilmek için sabahtan akşama kadar sırada bekliyor." dedi.

Filistinli Mutez İmran ise 4 saattir ekmek kuyruğunda beklediğini söyledi.

Çok az miktarda alabildiği ekmeğin 9 kişilik ailesine yetmediğini kaydeden İmran, "Dünyayı, Gazze'nin yanında durmaya çağırıyoruz. Burada tıbbi ve insani krizin yanı sıra gıda kriziyle de karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.