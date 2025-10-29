Haberler

İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 91 Ölü

İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 91 Ölü
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi. Başbakan Netanyahu'nun talimatıyla gerçekleştirilen hava saldırıları sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İSRAİL ordusunun ateşkesi ihlal ederek, Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 91 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, orduya Gazze'ye derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi" ifadelerine yer verildi. Bu talimatla birlikte, İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları düzenlediğini aktarıldı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusunun dün akşam saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 91 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve enkaz altında kayıplar bulunduğunu belirterek, can kaybı sayısının yükselebileceğini bildirdi.

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
