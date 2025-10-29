İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 91 Ölü

İSRAİL ordusunun ateşkesi ihlal ederek, Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 91 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, orduya Gazze'ye derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi" ifadelerine yer verildi. Bu talimatla birlikte, İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları düzenlediğini aktarıldı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusunun dün akşam saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 91 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve enkaz altında kayıplar bulunduğunu belirterek, can kaybı sayısının yükselebileceğini bildirdi.

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.