İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında toplam 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus'ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Her iki saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
