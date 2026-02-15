İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus'ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Her iki saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya