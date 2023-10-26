İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 20'nci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altına aldı. İsrail ordusunun karadan ve havadan vurduğu Gazze Şeridi'nden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
- Gazze Şeridi'nden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı
SDEROT - İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 20'nci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altına aldı. İsrail ordusunun karadan ve havadan vurduğu Gazze Şeridi'nden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya