İsrail'in Gazze'de ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 386 kişi hayatını kaybetti

İSRAİL ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 386'ya yükseldi.

Gazze'deki Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 386 kişinin hayatını kaybettiği, 980 kişinin yaralandığı ve 43 kişinin de tutuklandığı kaydedildi.