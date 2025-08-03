İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanı Mescid-i Aksa'ya Yeniden Baskın Düzenledi

İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanı Mescid-i Aksa'ya Yeniden Baskın Düzenledi
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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi. Baskın, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle birlikte, Yahudilik inancına göre 'Tapınak'ın yıkılış dönümü'nü anma iddiası altında gerçekleştirildi.

İSRAİL'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, baskını Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle gerçekleştirdi. Baskında Yahudilik inancına göre 'Tapınak'ın yıkılış dönümü'nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda 'Talmud ayinleri' yapıldı.

Sabah saatlerinde ise Filistin toprakları gasbeden yüzlerce İsrailli, polisin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bazı 'Talmud ayinleri' gerçekleştirdi.

Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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