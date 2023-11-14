İsrail Güçleri Yaser Arafat Anıtlarını Yıktı

İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Filistin'in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtları buldozerle yıktı. Anıtların yıkımına dair herhangi bir neden gösterilmedi.

İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Filistin'in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtları buldozerle yıktı.

İsrail, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ederken, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürüyor. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Tulkarem Mülteci Kampı'nın girişinde bulunan Filistin'in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtlar İsrail güçleri tarafından buldozerle yıkıldı. Anıtların yıkımına dair herhangi bir neden gösterilmedi. - BATI ŞERİA