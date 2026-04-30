İsrail, Global Sumud Filosu'nu Yunanistan yakınlarında abluka altına aldı

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve buraya insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda Yunanistan yakınlarında müdahale edildiği iddia edildi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun '2026 Bahar Misyonu', İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açıldı.

ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE

İsrail basını, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahaleye başlattığını duyurdu. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık" dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü. Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında durdurup, zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

'FİLO TEHDİT ALTINDA'

Küresel Sumud Filosu'nu sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " Global Sumud Filosu şu anda Yunanistan açıklarında ciddi bir tehdit altında. Sinyal Karartması: Gemilerimizin dünya ile iletişimini kesmek için kasıtlı bir sinyal karartma (jamming) saldırısı yapılıyor. Askeri Tehdit: Filonun etrafında kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen askeri donanma gemileri saptandı. Son Durum: Gemideki sivil aktivistler ve insan hakları savunucuları olası bir hukuksuz müdahaleye karşı hazırlık yapıyor. Lütfen bu mesajı yayarak filonun sesi olun! İletişim tamamen kopmadan uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz" ifadeleri yer aldı.

