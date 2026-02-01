Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, ABD'ye ziyarette bulundu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD'li yetkililerle İran konusunu görüşmek üzere hafta sonu ABD'de bulundu ve CENTCOM Komutanı ile bir araya geldi.

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'yi ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in hafta sonu ABD'de olduğunu duyurdu. Zamir'in ABD'li yetkililerle, İran konusunda bir dizi görüşme yaptığı kaydedildi.

Zamir, geçen hafta ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
