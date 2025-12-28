Haberler

İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu

İsrail, Suriye'nin Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonrası can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken İsrail'in bu hamlesi 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali anlamına geliyor.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine saldırı düzenledi.

MAKİNELİ TÜFEKLERLE ATEŞ AÇTILAR

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail güçleri Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırının ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

TARİHİ ANLAŞMAYI AÇIK AÇIK İHLAL ETTİLER

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

1000'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
