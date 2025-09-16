Haberler

İsrail Gazze'deki camiyi yerle bir etti

İsrail Gazze'deki camiyi yerle bir etti
İsrail Gazze'deki camiyi yerle bir etti
Gazze şehrini tamamen işgal etmek için kara harekatı başlatan İsrail, Gazze'de bir camiyi vurdu. Cami yerle bir olurken; o anlar kameralara yansıdı.

İsrail, Gazze şehrini tamamen işgal etmek için başlattığı kara harekatında bir camiyi vurarak yerle bir ederken; o anlar kameralara yansıdı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladı. İki tümenin tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilirken; bölgeye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlendi.

CAMİYİ YERLE BİR ETTİLER

İsrail saldırılarının hedeflerinden biri de bir cami oldu. İsrail'in vurduğu cami yerle bir olurken; o anlar kameralara yansıdı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet ali özkan:

ulan cami bir daha yapılır. ölen binlerce masum ne olacak ?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
