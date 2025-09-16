İsrail Gazze'deki camiyi yerle bir etti
Gazze şehrini tamamen işgal etmek için kara harekatı başlatan İsrail, Gazze'de bir camiyi vurdu. Cami yerle bir olurken; o anlar kameralara yansıdı.
İsrail, Gazze şehrini tamamen işgal etmek için başlattığı kara harekatında bir camiyi vurarak yerle bir ederken; o anlar kameralara yansıdı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladı. İki tümenin tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilirken; bölgeye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlendi.
CAMİYİ YERLE BİR ETTİLER
İsrail saldırılarının hedeflerinden biri de bir cami oldu. İsrail'in vurduğu cami yerle bir olurken; o anlar kameralara yansıdı.