İsrail Gazze'deki camiyi yerle bir etti

İsrail, Gazze şehrini tamamen işgal etmek için başlattığı kara harekatında bir camiyi vurarak yerle bir ederken; o anlar kameralara yansıdı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladı. İki tümenin tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilirken; bölgeye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlendi.

CAMİYİ YERLE BİR ETTİLER

İsrail saldırılarının hedeflerinden biri de bir cami oldu. İsrail'in vurduğu cami yerle bir olurken; o anlar kameralara yansıdı.