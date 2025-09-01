İsrail, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ni 14. kez vurdu

İSRAİL ordusunun, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ni 14'üncü kez vurduğu bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Aksa Şehitleri Hastanesi'ni çevreleyen duvarın içinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlara ve yakınındaki polikliniklere saldırı düzenlediği kaydedildi. Açıklamada, daha önce 13 kez hedef alınan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana 14'üncü kez vurulduğu belirtildi.

Medya Ofisi açıklamasında, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) ve bağlı kurumlarına çağrıda bulunularak, savaş suçu ve katliam boyutuna ulaşan saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi, kentteki hastaneler ile sağlık çalışanlarına uluslararası koruma sağlanması talep edildi.